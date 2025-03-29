'İmamoğlu' protestoları devam ediyor... 18 yaşındaki çocuğu tutuklanan anne: 'Dik dur oğlum, sen kara para aklamadın, hakkını aradın!'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 12:25

Güncelleme: 29.03.2025 - 12:31

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurdun dört bir yanından tepkiler çığ gibi büyüyor.

Öte yandan protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Eylemler gerekçe gösterilerek tutuklamalarda sayı 263'e yükseldi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan 134 protestocudan 73'ü tutuklanmaları, 61'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 53 kişinin daha tutuklanmasına karar verdi.

18 KİŞİYE EV HAPSİ

Eyleme katılanların 18'ine "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri olarak adlandırılan ev hapsi uygulanmasına karar veren hakimlik, 63 kişiye de farklı adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.

"DİK DUR OĞLUM, HIRSIZLIK YAPMADIN HAKKINI ARADIN"

İstanbul’da tutuklanan 18 yaşındaki oğluna seslenen anne Selda Eligüzel'in konuşmaları sosyal medyada gündem oldu. Eligüzel oğluna, “Dik dur oğlum, arkandayız. Sen kimsenin malına, mülküne el koymadın. Kara para aklamadın. Hırsızlık yapmadın. Hakkını aradın annem” diyerek seslendi.