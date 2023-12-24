Ekrem İmamoğlu'ndan 'milli yas' çağrısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pençe-Kilit harekatı bölgesinde şehit düşen 12 asker için milli yas ilan edilmesi çağrısına katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde operasyonlarda 24 saatte şehit düşen 12 asker için milli yas ilan edilmesi önerisinde bulundu.
İmamoğlu, Türk bayraklı paylaşımında ‘#MilliYas’ etiketini kullandı.
İşte İBB Başkanı’nın paylaşımı:
#MilliYas ????— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 24, 2023
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