Ekrem İmamoğlu'ndan 'milli yas' çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pençe-Kilit harekatı bölgesinde şehit düşen 12 asker için milli yas ilan edilmesi çağrısına katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 13:40
Ekrem İmamoğlu'ndan 'milli yas' çağrısı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde operasyonlarda 24 saatte şehit düşen 12 asker için milli yas ilan edilmesi önerisinde bulundu.

İmamoğlu, Türk bayraklı paylaşımında ‘#MilliYas’ etiketini kullandı.

İşte İBB Başkanı’nın paylaşımı:


Ekrem İmamoğlu İmamoğlu Milli yas

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