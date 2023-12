İmamoğlu yanıt verdi: CHP İstanbul adayları ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:42

Güncelleme: 22.12.2023 - 17:03

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükada’da deprem tehlikesi nedeniyle yıkılıp tekrar inşaa edilen Büyükada Nizam Camii’nin açılışını yaptı.

Açılış sonra yurttaşlara şerbet ve lokma dağıtan İmamolu daha sonra kısa bir açıklama yaptı.

İSTANBUL ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İmamoğlu, açıklamasının ardından gazetecilerin belediye başkan adaylarının ne zaman açıklanacağı yönündeki sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Yani hem genel merkezimizde hem İstanbul İl Başkanlığımızda elbetteki bizim Büyükşehir Belediyemiz olarak geçirdiğimiz 4,5-5 yıldaki deneyimlerimizi de aktardığımız çalışma merkezlerimiz var. Bu anlamda çok hassas ilerlendiğini biliyorum. Her yerde hem vatandaşlarımızla iyi diyalog kurabileceğine inandığımız güçlü adayların oluşması yönünde çalışan heyetler söz konusu. Aynı zamanda tabii ki sonrasında güçlü bir yönetim kabiliyetini bütün İstanbul'a yaygınlaştıracak bir tasarım içerisinde olduğunu biliyorum partimizin kurum ve kurumlarının.

Dün itibariyle de Parti Meclisimizin takdiriyle İstanbul'da, Fatih'te Mahir Polat arkadaşımız yine Pendik'te de Tarık Balyalı arkadaşımız adaylığa layık görüldüler. Kendilerine başarılar diliyorum. Umut ederim ki çok geçmeden, yıl bitmeden, yani bu 3 ayın en güçlü şekliyle kampanyada değerlendirilir ki bu anlamda CHP'nin yönetmediği ama çok büyük nüfusa sahip ilçeleri de ayrıca çok önemsiyorum, hızlıca adaylar belirlenir. Bu yönde çalışmaların sürdüğünü biliyorum. Bu hassasiyetle süreci yöneten bütün kurumlarımıza İl Başkanlığımıza, Parti Meclisimize ve elbette ki çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e İstanbul adına teşekkür ediyorum şimdiden."

“İNSANLAR CAMİNİN İÇİNE GİRDİĞİ ZAMAN HER YÖNÜYLE EŞİTLENİRLER"

Camii hakkında bilgi veren İmamoğlu şunları söyledi:

"Büyükada'dayız. Büyükada'da Nizam Camii'nin depreme dayanıklı olmadığı tespit edilmişti. Burada ibadeti yoğun olan bir camimizdi. Bu tespitten sonra buranın yıkılması gerekiyordu ve yerine hem çevreyle uyumlu hem adaların bu güzel coğrafyasına, doğasına mesaj verebilen bir tasarımla mimarlarımız yol çıktılar. Güzel bir biçimde buraya yerleştirilen hem güçlü bir statik yapısıyla depreme dayanıklı hem estetik, farklı fonksiyonları da olan bir camimizi bitirdik. Bugün o caminin açılışı için Büyükada’dayız. Tabii aynı zamanda camimizde ibadet edilen yerin dışında bir taziye evi, bir aşevi var.

Dolayısıyla özellikle burada yaşayan bir kısım vatandaşımızın taziye talepleri olduğunda da kolaylıkla yönlendirilebilecek ve taziye kabul edebilecekleri bir mekanı da yine cami içerisinde oluşturmuş olduk. Tabii camilerimiz çok önemli. Buralarda insanlar caminin içine girdiği anda her yönüyle eşitlenirler ve yan yana bir safta dualarını ederler, yaradanına sığınırlar. Böylesi maneviyatı yüksek olan camilerimizin de her yönüyle topluma sağlıklı ve güzel mesajlar verebilmesini hep önemsemişimdir."

"BÜYÜKADA BÜTÜN İNANÇLARIN BİR ARADA YAŞADAĞI ÇOK ÖZEL COĞRAFYA"

"Tarih boyunca İstanbul'da var olan çok önemli, çok kıdemli, çok farklı izleri olabilen, mimarlık eserleri var. Ama yanı sıra bazen mahalle içinde, bazen bir sokakta oranın yaşayanların ihtiyacını görecek boyutta naif, çevresiyle uyumlu, çevreci ve çok nadide eserler de var. Geçmişten bugüne hem Osmanlı dönemine hem Cmhuriyet döneminin bu anlamda çok güzel eserlerini İstanbulumuzda görebilirsiniz. Büyükada'nın da çok önemli bir özelliği var. Burası aynı zamanda bütün inançların bir arada yaşadığı çok özel bir coğrafya. Burada sonsuz bir saygıyı görürsünüz. Her inançtan insanın birbirine olan sevgisini ve komşuluğunu hemşeriliğini yaşarsınız. Bu bağlamda da bugün bu açılan camiye ben iyi biliyorum ki gelirken selamlaştık her cemaatten, her inançtan insan bizimle selamlaştılar ve bir arada buraya geldik. Lokmayı da bizlerle birlikte paylaştılar.

İstanbul'un Adalar gibi çok farklı semtleri ve mahalleleri de var bu yönüyle. O bakımdan bu caminin bütün komşularıyla, bütün inançlarıyla birlikte adalarda açılması da bizim için çok çok kıymetli, çok güçlü mesajlar içeren dünya barışına dünya huzuruna da buradan çok önemli göndermeler yapabilen bir açılıştır. Bu bağlamda emeği geçen iki mimarımıza da ki biri kadın mimarlarımızın ki mimarımıza da yüklenicisine, kurumumuzun birimlerine bütün emekçi dostlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükada'ya hayırlı uğurlu olsun.”