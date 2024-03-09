Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Ben olsam emin olun istifa ederim
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Kendisini bırakın 5 yıl yeni dönemde İstanbul'da görmeyi, görevinden istifa etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu istifaya davet etti.
İmamoğlu'nu İstanbul'un ulaşım altyapısı üzerinden hedef alan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Maske düştü. Sürekli aynı dilden, sürekli algı, bahane. Artık İstanbul yoruldu, sıkıldı, bunaldı. Bir an önce bu hizmetlerin yapılmasını bekliyor. İşte metro, metrobüs duraklarındaki kuyrukları görüyoruz. Bunlar film değil, korku filmi. Ben o eziyeti görsem ben olsam emin olsun istifa ederim. Kendisini bırakın 5 yıl yeni dönemde İstanbul'da görmeyi, görevinden istifa etmesini bekliyoruz."
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