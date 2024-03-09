KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç: İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum yarışında son durum...
Yerel seçimlere sayılı gün kala KONDA, İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı son anket sonucunu paylaştı. Verilere göre; CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum arasında yüzde 7'yi aşan fark bulunuyor. İşte ayrıntılar...
KONDA araştırma kuruluşunun "KONDA Barometresi Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Dizisi" abonelerine gönderdiği 31 Mart'ta yapılacak İstanbul yerel seçimine ilişkin son kamuoyu araştırmasının sonucunu açıkladı.
2-3 Mart 2024 tarihlerinde 135 mahallede 2 bin 489 kişiyle yüz yüze görüşülen ankette, 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı.
DİKKAT ÇEKEN SONUÇ
Ankete katılanlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda tercihlerini kimden yana kullanacakları sorulan anketten çıkan sonuçlar şu şekilde:
Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceklerini söyleyenlerin yüzdesi 38,2.
Tercihlerini Murat Kurum'dan yana kullanacaklar ise yüzde 32,2 çıktı.
Ankete katılanların yüzde 6'sı kararsız kalırken, yüzde 12,5 de diğer adayların oy oranı oldu.
KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA...
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo ise şöyle:
CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na oy verecekler yüzde 46,1.
Murat Kurum'a oy vereceğini söyleyenler ise yüzde 38,8.
Oy tercihleri işaretlenmeleri istendiğinde ise:
Ekrem İmamoğlu yüzde 46,
Murat Kurum ise yüzde 38,9.
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