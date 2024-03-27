İstanbul'da Ülkü Ocakları'ndan 'İmamoğlu' provokasyonu

Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:41

Güncelleme: 27.03.2024 - 09:51

Yerel seçime günler kala, gözlerin çevrildiği ilk noktalardan biri olan İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın kara propaganda amaçlı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin gençlik teşkilatı olan Ülkü Ocakları Başkanlığı, Üsküdar'da ilçenin çeşitli noktalarındaki köprü ve üstgeçitlere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan afişler astı.

Sözkonusu afişte İBB Başkanı için "Katil Makarios'un heykelini diken İmamoğlu" ve "16 Türk Devletine Yolculuk" isimli Ülkü Ocakları tarafından yayımlanmış kitabın resmiyle birlikte "Bu kitabı okuyan Makarios'un peşinden gitmez" ifadeleri yer alıyor.

İşte Ülkü Ocakları tarafından asılan o afiş:

İMAMOĞLU MAKARİOS HEYKELİ Mİ YAPTIRDI?

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ilçeye Makarios’u gösteren bir rölyefi de içeren bir heykel dikildiği iddiası doğru. Ancak “Kıbrıs Anıtı” olarak bilinen heykelde sadece Makarios yer almıyor. Yaşam Vadisi Parkı’nda bulunan ve Azmi Sekban tarafından yapılan anıtta, en önde Rauf Denktaş’ın heykeli yer alıyor. Makarios’un rölyefi, anıtın Londra Antlaşması’nın tasvir edildiği bölümünde görülüyor.

Kıbrıs Anıtı, Rauf Denktaş’ın ailesinin onayıyla yapılmıştı. AKP'ye yakın yayın organları tarafından "CHP’li belediye Türk düşmanı Makarios’un heykelini dikti” ifadeleriyle hedef gösterilen anıt 2017'de ülkücü gruplar tarafından saldırıya uğramıştı.