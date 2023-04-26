Ekrem İmamoğlu'ndan ‘sekizinci ok’ paylaşımı

Seçim çalışmaları kapsamında Yalova’da yurttaşlarla bir araya gelen Ekrem İmamoğlu orada açılan “Yedinci ok hanımcılık” pankartını gülerek okudu. İmamoğlu sosyal medya hesabından sekizinci oku da açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:27
Ekrem İmamoğlu'ndan ‘sekizinci ok’ paylaşımı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik’e bağlı Göçbeyli Köyü’nde çiftçilerle ve bölge halkıyla bir araya geldi.

İBB’nin tarıma ve hayvancılığa sunduğu destekleri anlatan İmamoğlu “İstanbul’da tarım olur muymuş? Ya da İstanbul’da tarımsal üretim olur muymuş? Bal gibi olur” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu konuşurken bir ‘teyze’ de kendisine karşılık verdi. İmamoğlu Twitter hesabından o anlara ilişkin videoyu CHP’nin 6 altı okuna göndermede bulunarak ‘8.Ok: Teyzecilik’ notuyla paylaştı.

Videoda “Artık bu koltuğa kim gelirse gelsin, size destek olmak zorunda” derken, teyzenin “Olmazsa gider” karşılığını verdiği, İmamoğlu’nun “Aynen öyle olmazsa gider” dediği görülüyor.

İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Yalova’da vatandaşlarla bir araya gelmişti, orada açılan “Yedinci ok hanımcılık” pankartını gülerek okumuştu.


Ekrem İmamoğlu İmamoğlu

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