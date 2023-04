İmamoğlu'ndan seçim mesajı: Onları emekli edeceğiz

Yayınlanma: 25.04.2023 - 18:40

Güncelleme: 25.04.2023 - 18:40

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı konusunda üzerinde uzlaştığı isimlerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bugün İstanbul'da önce gençlerle buluşan sonra İBB'nin tamamladığı 5 kreşi hizmete açan İmamoğlu ardından Pendik Göçbeyli Köyü’nde çiftçilerle ve bölge halkıyla bir araya geldi.

İBB’nin tarıma ve hayvancılığa sunduğu destekleri anlatan İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu yaptığımız desteklerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tabuları yıktık. Neymiş efendim? İstanbul'da köy olur muymuş? İstanbul'da tarım olur muymuş? Ya da İstanbul'da tarımsal üretim olur muymuş? Bal gibi olur. İnsanlarımızın eline fırsat ver, milletimizin her yerinden insanımız her şeyi yapar. Artık bu koltuğa kim gelirse gelsin, size destek olmak zorunda. Olmazsa gider. Milletin gözünü açtık. Açmaya devam edeceğiz. İstanbul'da açtık. Türkiye'nin her yerinde milletin gözünü açacağız. Ve üretimde olan insanlarımız kazanacak. Milletimiz ürettikçe zenginleşecek. Milletin sırtından para kazanıp bir avuç insanın zengin olduğu bir memleket ben istemiyorum. Ben milletimin kendi emeğiyle para kazanıp zengin olduğu bir memleket istiyorum. Tarımı desteklemeye devam edeceğiz, vallahi aç kalırız yoksa. Bu seçim, parti seçimi de değil. Bu seçim; erdemli, ahlaklı insanlarına hizmet sunan iyi bir dönemin başlangıç seçimi.

SOĞANIN FİYATI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Kuru soğan dediğimiz, fakirin fukaranın yiyeceği dediğimiz kuru soğan bile artık 35 lira oldu. Ve bunun tek sebebi; milletimiz üretimden uzaklaştırıldı. Maliyetleri arttırıldı. Köyler yalnızlaştırıldı. Biz bunu değiştiririz. Biz çiftçiyi destekleyeceğiz. 13. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ‘Çiftçilik yapıyorsan ve kadınsan ve gençsen senin sigortanı ben ödeyeceğim’ diyor. 'Seni ben emekli yapacağım' diyor. Yeter ki memleketimin bağını, bahçesini boş bırakmasın. Dün Doğu Anadolu'daydım. Ardahan'da her yerden su geliyordu. Oralar doğru yapılan bir hayvancılıkla dolup taşmalıydı. Ama ne yapıldı? Hayvanlar ne yazık ki kesildi. Şimdi ne oldu biliyor musun? Peynir etten daha pahalı. Olacak iş değil. Çünkü süt veren hayvan kalmadı. Bu kadar düzensiz bir toplum, tarımla ilgili ilişki kuramayan bir toplumu aç bırakırsınız. Bizi aç bırakmak üzere olan bu yönetimi evine yollayacağız. Onları emekli edeceğiz. Biz hazırız, biz bu memleketin evlatlarına eşit hizmet sunacağız. Parti purti işi yok, o görüş bu görüş işi yok.”