Ekrem İmamoğlu'ndan videolu Anneler Günü paylaşımı: 'Özledim Anne'
Silivri'de tutuklu bulunan ve X hesabı erişime engellenen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Anneler Günü'ne ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı erişime engellenmişti.
CHP'li siyasetçiler İmamoğlu adına yeni açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabını kamuoyu ile duyurmuştu.
ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI
Erişim engellenen Ekrem İmamoğlu hesabından ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından Anneler Günü'ne ilişkin bir paylaşım yapıldı.
İmamoğlu videolu paylaşıma, "Özledim Anne" notunu düştü.
İşte o video:
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #anneler günü #anne
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