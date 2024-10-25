Ekrem İmamoğlu'ndan Yiğit Bulut'a tazminat davası

Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:39

Güncelleme: 25.10.2024 - 14:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Yiğit Bulut, Nisan 2024’te X hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığı sosyal medya paylaşımında “Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz. Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için bir milli güvenlik sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! Not alın” ifadelerini kullanmıştı.

Diken'in aktardığına göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bulut'un bu sözlerini ‘kişilik haklarına saldırı’ iddiasıyla paylaşımı yargıya taşıdı. Ekrem İmamoğlu, Yiğit Bulut’tan 50 bin lira tazminat talep etti.

Başdanışman Bulut, dava dilekçesini X hesabından paylaşıp ‘hakaret değil bir tespit yaptığını’ öne sürdü. Bulut paylaşımında “Bu nasıl bir iç tutarsızlık! Devletin bakanına, yüksek yargı organı üyelerine ‘Ahmak’ deyip ‘Bu hakaret sayılamaz, dava açılamaz, saçmalık’ diyen Ekrem Bey kendisi hakkında hakaret içermeyen bir tespitim için hırsını alamayıp adliye adliye geziyor” dedi.

Davada ilk duruşma 26 Kasım’da görülecek.

İşte Bulut'un o paylaşımı: