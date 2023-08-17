Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması 'ittifak' olasılığını artırırken ortak aday vurgusu yapıldı: Kapılar kapalı değil

Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 03:00

İBB Başkanı İmamoğlu’nun, “İstanbul’u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum” ve “Tekrar İstanbul İttifakı’nı kurmaya geliyorum” sözleri muhalefet kulislerini hareketlendirdi. İmamoğlu’nun açıklamaları, “yerel seçimde ittifak sürecek mi, sürmeyecek mi” sorularını yeniden gündeme getirdi.

(Ekrem İmamoğlu)

Cumhuriyet’e konuşan Saadet Partili ve Gelecek Partili kurmaylar, kurdukları ortaklığı yerel seçimlerde sürdüreceklerini belirterek “iki partinin şehirlerdeki siyasi atmosfere göre ortak adaylar çıkaracağını” belirtiyor. “Bunun, diğer partilere kapının kapatılması anlamına gelmediğini” vurgulayan kurmaylar, “İstanbul ve Ankara için ortak hareket edilmesi gerekebilir. Buralar muhalefetin ‘nefes alanı’ ve kaybedilmesi durumunda muhalefetin siyaset alanı daralır. Doğru adaylar üzerinde strateji oluşturulursa muhalefetin kazanma şansı artar” görüşünü dile getiriyor.

‘ŞAHSINDA KURULAMAZ’

DEVA kulislerinde ise İmamoğlu’nun açıklamaları “kafası karışıklık” olarak yorumlanıyor. Kurmaylar, “İmamoğlu, bir taraftan genel siyasete girmek isterken, bir taraftan da yerel seçimleri de bırakamam diyor” olarak değerlendiriyor. Kurmaylar, “İstanbul’un iktidarın eline bırakılmaması gereken bir güç” olduğunu belirtirken “Birliktelik İmamoğlu’nun şahsı üzerinden kurulamaz. CHP Genel Merkezi, bize bu talepte bulunursa yetkili kurullarımızda değerlendiririz” görüşünü savunuyor.

HDP Seçim İşleri Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, “ittifaklar konusunun bugünden konuşulmasının yanlış olduğunu” dile getirmiş “Bir suda iki defa yıkanılır mı?” diye sormuştu. HDP’li kurmaylar ise “ittifak konusunu yetkili organlarında tartışıp kurultaydan sonra kararlarını verceklerini” belirtiyor.

(Emirali Türkmen)