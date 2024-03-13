Ekrem İmamoğlu'nun daha önce hiç görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları

Ekrem İmamoğlu'nun daha önce hiç görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 23:10
Ekrem İmamoğlu'nun daha önce hiç görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk ve gençlik fotoğrafları, X sosyal medya platformunda, 'Bireysel' isimli bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. İmamoğlu'nun geçmiş fotoğrafları, binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni aldı.

 


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