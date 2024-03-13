Ekrem İmamoğlu'nun daha önce hiç görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları
Ekrem İmamoğlu'nun daha önce hiç görmediğiniz çocukluk ve gençlik fotoğrafları paylaşıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk ve gençlik fotoğrafları, X sosyal medya platformunda, 'Bireysel' isimli bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. İmamoğlu'nun geçmiş fotoğrafları, binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni aldı.
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