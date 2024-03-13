İmamoğlu'ndan 'kumpas' çıkışı: 'Öncekilere göre sınıfta kaldı'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşılabilir İstanbul Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. İBB'ye ait otobüslere yönelik yapılan 'kumpas'ı değerlendiren İmamoğlu, "Yol kenarında film çeken bugünün prodüksiyonlarını o günün prodüksiyonlarına göre sınıfta kalmış kabul ediyorum" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşılabilir İstanbul Proje Tanıtım Toplantısı'nda devralınan projelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, 12 metro ihalesinin tünelinde hiçbir işe başlanmadığını, bazı tünellerin ise çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.
'KUMPAS' YANITI
İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Ulaşım üzerinden hakkımızda kumpas kurmaya çalışan, otobüsü yanıyor gibi gösteren, yol kenarında film çeken bugünün prodüksiyonlarını o günün prodüksiyonlarına göre sınıfta kalmış kabul ediyorum. O gün daha güçlü prodüksiyonlar kurgulamışlardı.
"O TÜNELLER ÇÖKME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYDI"
Göreve gelediğimizde 140 kilometrelik 12 metro ihalesinin bir kısmında 2 yılı aşki yıla aşkın süredir hiçbir işe başlanmamış, bir kısmında ise işler durmuş durumdaydı. Bu projelerin hiçbirinin finansal planlaması olmadığı gibi 70 milyon Euro'nun üzerinde de borcu vardı. Daha da önemlisi yarım bırakılan projelerin o tünelleri çökme riskiyle karşı karşıyaydı. Yaptığımız tespitlerde ekibimizin telaşla odama girdiği anı hatırlıyorum. Tünellerle ilgili gerekli güvenlik tedbirleri alınmamış, betonarmesi bile yapılmamıştı.
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