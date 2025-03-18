Son Dakika... Üniversiteden 'diploma iptali' kararı: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi'nin aldığı diplomanın iptali kararından sonra ilk açıklamasını yaptı.

Son Dakika... Üniversiteden 'diploma iptali' kararı: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 18:59

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi'nin aldığı diplomanın iptali kararından sonra ilk açıklamasını yaptı. 

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: 

"İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR. 

Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak.

Kurtuluş Yok Tek Başına!"


İlgili Haberler

Son Dakika... İstanbul Üniversitesi açıkladı: İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!

Son Dakika... İstanbul Üniversitesi açıkladı: İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!
Son Dakika... İmamoğlu'nun diploması iptal edildi: Özgür Özel'in ilk açıklaması Cumhuriyet'e!

Son Dakika... İmamoğlu'nun diploması iptal edildi: Özgür Özel'in ilk açıklaması Cumhuriyet'e!
İmamoğlu'nun avukatından Cumhuriyet'e ilk açıklama: Karar yok hükmündedir!

İmamoğlu'nun avukatından Cumhuriyet'e ilk açıklama: Karar yok hükmündedir!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler