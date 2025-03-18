Son Dakika... Üniversiteden 'diploma iptali' kararı: Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi'nin aldığı diplomanın iptali kararından sonra ilk açıklamasını yaptı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi'nin aldığı diplomanın iptali kararından sonra ilk açıklamasını yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:
"İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.
Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak.
Kurtuluş Yok Tek Başına!"
İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı HUKUKSUZDUR.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 18, 2025
Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış…
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