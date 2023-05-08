Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesi Kızılay yöneticilerinden tehlikeli provokasyon: 'Şeytan taşlamak isteyen...'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 09:23

Güncelleme: 08.05.2023 - 09:51

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırıya tepki yağmaya devam ediyor.

İmamoğlu'nun önceki gün düzenlenen Erzurum mitingine bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin henüz bir gözaltı bilgisi paylaşılmadı.

KIZILAY YÖNETİCİLERİNDEN TEHLİKELİ PAYLAŞIMLAR

Skandal olay gündemdeki yerini korurken; İmamoğlu'nun bugün yapacağı Konya mitingi öncesinde Konya'da Kızılay'ın iki yöneticisi tartışma yaratacak iki paylaşımda bulundu.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Erzurum'daki olaylara yönelik tweet'ini alıntılayan Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sonuna güler yüz koyduğu mesajında "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" paylaşımında bulunarak, "Yarın Konya'da Herşey çok güzel olacak desene bekliyoruz" mesajını yazdı.

Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı da, Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesinde "Şeytan taşlamak isteyen yarın Anıt Meydanı'na gidebilir" paylaşımında bulundu.