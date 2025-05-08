Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli: CHP'li isimler profiline İmamoğlu'nun fotoğrafını koydu!

Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine bazı CHP isimler, profil fotoğraflarına İmamoğlu’nu koyarak tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli: CHP'li isimler profiline İmamoğlu'nun fotoğrafını koydu!
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ANKA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 09:42

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına gece saat 02.00 sıralarında erişim engeli getirildi.

İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ve birçok isim X hesaplarında yer alan profil fotoğraflarını İmamoğlu’nun fotoğrafı ile değiştirdi.

İşte o paylaşımlar...


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