İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli... CHP'li isimlerden sert tepki!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 08:06

Güncelleme: 08.05.2025 - 11:36

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına saat 02.00 sıralarında erişim engeli getirildi.

İmamoğlu'nun profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri yer alıyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından yaptığı paylaşımla erişim engeline tepki gösterdi.

Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca x hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun."

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ise, kararın ardından X profilini İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirdi.

Kılıç, "Korkunun ecele faydası yok. Siz sansürle susturmaya çalıştıkça biz daha da büyüyeceğiz. O hesap kapanmaz! Çünkü o hesap, korkmayanların, zulme boyun eğmeyenlerin, halkın hesabı! Ekrem İmamoğlu halkın iradesi, halkın ta kendisi!" diyerek tepkisini gösterdi.

"ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMESİ SİYASETE MÜDAHALEDİR"

Kararın siyasete müdahale olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da, "Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir. X platformu Tayyip Erdoğan’a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu’na yasak olamaz" dedi.

"İLİKLERİNİZE KADAR KORKTUĞUNUZUN RESMİDİR"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ise, profil fotoğrafını İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirdi.

Aydın, "İliklerinize kadar korktuğunuzun resmidir. Bir hesabı kapatırsınız milyonlarca geliriz'' ifadesini kullandı.

"BİR GİDER BİN GELİRİZ!"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de profil fotoğrafını İmamoğlu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Önce diploması iptal edildi, sonra Silivri zindanına gönderildi. Türlü hukuksuzluklar ve iftiralarla susturulmak istendi. Şimdi de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoglu'nun X hesabına erişim engeli getirildi. Siz baskıyı arttırdıkça biz daha büyük bir inançla özgürlüklere sarılacağız. Sakın unutmayın hiç kimse bu milletin iradesinden daha büyük ve güçlü değildir. Bu millet günden güne artan baskı ve sansür karşısında özgürlüklere daha fazla sarılacaktır. Dün tek bir X hesabı olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugün milyonlarca X hesabı vardır.

Ekilir ekin geliriz, Ezilir un geliriz, Bir gider bin geliriz."