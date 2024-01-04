Ekşi Sözlük’e bir engel daha!
Erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük’ün App Store ve Google Play Store mağazalarındaki uygulamalarına da erişim engellendi.
6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından 25 Şubat tarihinde erişim engeli alan sözlük, bu kararın ardından farklı alan adlarıyla yayına devam etti.
Farklı alan adları kullanan platformda “eksisozluk2023” 13 Mayıs’ta, “eksisozluk42” 15 Mayıs’ta, “eksisozluk1923” 14 Aralık’ta, “eksisozluk1999” ise 24 Aralık’ta erişime engellenmişti.
NTV’nin haberine göre Ekşi Sözlük, dijital uygulama mağazalarından erişime engellendi.
Bu kararın ardından dijital uygulama mağazaları Ekşi Sözlük aplikasyonunu kaldırdı.
Android cihazlarda ise uygulama cihaza yüklenebilse de giriş yapmak istenildiğinde hata veriyor.
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