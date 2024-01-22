Ekşi Sözlük'e erişim engeli kaldırıldı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:33

Güncelleme: 22.01.2024 - 15:35

Ekşi Sözlük, sosyal medyada hedef gösterildikten sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 21 Şubat’taki kararıyla erişime engellenmişti.

22 Şubat’ta da ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’nı gerekçe gösteren mahkeme kararı çıkmıştı.

2 Mart’ta Ekşi Sözlük’ün itirazı Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce kabul edilmiş, engel kararı kalkmıştı. Aynı gün BTK karara itiraz etmiş, Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kabul ederek Ekşi Sözlük’ü yeniden erişime engellemişti.

Platform bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve bu süreçte alan adını değiştirmişti.

AYM, ‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ’ SAYDI

Sitenin kullandığı alan adları belirli aralıklarla erişime engellenirken 11 Ocak’ta Anayasa Mahkemesi başvuruyu değerlendirip erişim engelinin ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olduğuna karar vermişti.

Ekşi Sözlük yönetimi yayınladığı açıklamada engelin kalkması için yerel mahkemenin kararını beklediklerini kaydetmişti.

Ekşi Sözlük genel müdürü ‘kanzuk’ takma isimli Başak Purut, bugün platformda başlık açarak erişim engelinin kalktığını duyurdu.