'El öpme' skandalında yeni görüntüler... Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret eden Bahçeli'nin elini öpmek için sıraya girmişler!

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP lideri Bahçeli'nin elini öptüğü fotoğraf çok tartışılmıştı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ise başka özel harekat polislerinin de Bahçeli’nin elini öptüğü görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:19
Abone Ol google-news

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da, darbe girişiminde bombalanan, 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Bahçeli'nin elini öptüğü fotoğraf çok tartışılmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ise başka özel harekat polislerinin de Bahçeli’nin elini öptüğü görüldü.

O anlar sosyal medyada tepki çekti.


Devlet Bahçeli haberleri Bahçeli haberleri özel harekat haberleri özel harekat polisi haberleri

İlgili Haberler

Devlet Bahçeli'den dikkat çeken '15 Temmuz' mesajı: 'Seri operasyonlar başlamalı...'

Devlet Bahçeli'den dikkat çeken '15 Temmuz' mesajı: 'Seri operasyonlar başlamalı...'
Resmi görüşmeler başladı: Eyüpspor'dan Fenerbahçeli oyuncuya kanca!

Resmi görüşmeler başladı: Eyüpspor'dan Fenerbahçeli oyuncuya kanca!
Bahçeli'den, Özel Harekat Başkanlığı'na ziyaret: Özel Harekat Başkanı elini öptü

Bahçeli'den, Özel Harekat Başkanlığı'na ziyaret: Özel Harekat Başkanı elini öptü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler