'El öpme' skandalında yeni görüntüler... Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret eden Bahçeli'nin elini öpmek için sıraya girmişler!
Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP lideri Bahçeli'nin elini öptüğü fotoğraf çok tartışılmıştı. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ise başka özel harekat polislerinin de Bahçeli’nin elini öptüğü görüldü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da, darbe girişiminde bombalanan, 51 polisin şehit olduğu Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Ziyareti sırasında Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Bahçeli'nin elini öptüğü fotoğraf çok tartışılmıştı.
YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda ise başka özel harekat polislerinin de Bahçeli’nin elini öptüğü görüldü.
O anlar sosyal medyada tepki çekti.
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