Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada karar: Ağırlaştırılmış müebbet, indirimlerle 10 yıla düştü

Yayınlanma: 15.12.2023 - 14:39

Güncelleme: 15.12.2023 - 14:39

Sultanbeyli'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin "olası kastla öldürme" suçundan 2'si çocuk 4 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar T.Y. ile S.T., avukatlarıyla birlikte katıldı. Diğer tutuksuz sanıkalar Gürkan Kalmaz ile Ufuk Bökü ise duruşmaya katılmadı. Ölen Elif Çakal'ın ise ailesinden duruşmaya gelen olmazken, katılan Aile Bakanlığı avukatı Abdullah Yılmaz mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mütalaasını tekrar eden duruşma savcısı, sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözleri SÇÇ S.T., beraatını talep ederken, diğer SSÇ T.Y. ise Elif'in ölümünden dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, beraatını talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 10 YILA İNDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, SSÇ'ler T.Y. ile S.T., "ihmali suretle öldürme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Eylemin "ihmali davranış"la gerçekleştiğini belirten mahkeme, her iki SSÇ yönünden de bu cezayı 20'şer yıla indirdi.

SÇÇ'lerin olay tarihinden 18 yaşından küçük olduklarını belirten mahkeme, verilen cezada tekrar indrim uygulayarak cezayı 13'er yıl 4'er aya indirdi. Son olarak da sanıklar hakkında takdir indiriminin uygulanmasına karar veren mahkeme, her iki SÇÇ'nin de cezasını 10 yıla indirdi.

SÇÇ'ler T.Y. ile S.Y'ye "hürriyeti tahdit" suçlarından ise önce ayrı ayrı 6 yıl hapis cezası veren mahkeme, bu cezayı da benzer indirim hükümlerini uygulayarak 3 yıl 4 aya indirdi.

İKİ SANIĞA 5'ER YIL HAPİS

Mahkeme, diğer sanıkalar Gürkan Kalmaz ile Ufuk Bökü'ye ise "ihmal suretiyle öldürme" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar vererek, Elif Çakal'a karşı "hürriyeti tahdit" suçundan ise ayrı ayrı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, tüm sanıklar ile SÇÇ'lerin üzerine atılı "sağlık için tehlikeli madde bulundurma" suçundan ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

Tutuklu kimsenin bulunmadığı dosyada, sanıklar ile SÇÇ'ler hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükümlerinin ise devamına hükmedildi.