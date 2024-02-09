Yayınlanma: 09.02.2024 - 16:02

Güncelleme: 09.02.2024 - 16:02

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) delegeleri yerel Seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için sandık başına gitmişti. DEM Parti Iğdır Belediye Eş Başkan adayı Mehmet Nuri Güneş seçildi. Peki, DEM Parti Iğdır Belediye Eş Başkan adayı Mehmet Nuri Güneş kimdir? Mehmet Nuri Güneş kaç yaşında, nereli?

MEHMET NURİ GÜNEŞ KİMDİR?

Mehmet Nuri Güneş, sırasıyla HEP, DEP, ÖZDEP, HADEP ve DEHAP'ta aktif olarak görev almıştır. DTP'de kurucu üyelik yapan ve kurultay delegeliği görevini yürüten Mehmet Nuri Güneş, 1995-2002 yılları arasında yapılan seçimlerde üç kez milletvekili seçilecek kadar oy alsa da o seçimlerde bağlı bulunduğu partinin seçim barajını aşamamasından ötürü meclise giremedi. DTP'den girdiği 2009 Yerel Seçimleri'nde başarılı olarak Iğdır belediye başkanı seçildi. Sonrasında BDP'ye geçen Mehmet Nuri Güneş, jandarmanın KCK'ya 21 Ocak 2010'da yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alındı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının 07 Ekim 2013 tarihinde Yargıtay'da onaylanarak başkanlık görevine son verildi.