DEM Parti Iğdır Belediye Eş Başkan adayı Mehmet Nuri Güneş kimdir? Mehmet Nuri Güneş kaç yaşında, nereli?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Iğdır Belediyesi aday adayı seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. DEM Parti Iğdır Belediye Eş Başkan adayı Mehmet Nuri Güneş seçildi. Peki, DEM Parti Iğdır Belediye Eş Başkan adayı Mehmet Nuri Güneş kimdir? Mehmet Nuri Güneş kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 16:02
DEM Parti Iğdır Belediye Eş Başkan adayı Mehmet Nuri Güneş kimdir? Mehmet Nuri Güneş kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) delegeleri yerel Seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için sandık başına gitmişti. DEM Parti Iğdır Belediye Eş Başkan adayı Mehmet Nuri Güneş seçildi. Peki, DEM Parti Iğdır Belediye Eş Başkan adayı Mehmet Nuri Güneş kimdir? Mehmet Nuri Güneş kaç yaşında, nereli?

MEHMET NURİ GÜNEŞ KİMDİR?

Mehmet Nuri Güneş, sırasıyla HEP, DEP, ÖZDEP, HADEP ve DEHAP'ta aktif olarak görev almıştır. DTP'de kurucu üyelik yapan ve kurultay delegeliği görevini yürüten Mehmet Nuri Güneş, 1995-2002 yılları arasında yapılan seçimlerde üç kez milletvekili seçilecek kadar oy alsa da o seçimlerde bağlı bulunduğu partinin seçim barajını aşamamasından ötürü meclise giremedi. DTP'den girdiği 2009 Yerel Seçimleri'nde başarılı olarak Iğdır belediye başkanı seçildi. Sonrasında BDP'ye geçen Mehmet Nuri Güneş, jandarmanın KCK'ya 21 Ocak 2010'da yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alındı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının 07 Ekim 2013 tarihinde Yargıtay'da onaylanarak başkanlık görevine son verildi.


Mehmet Nuri Güneş haberleri Dem Parti haberleri Iğdır haberleri yerel seçimler haberleri

İlgili Haberler

DEM Parti Kars Belediye Eş Başkan adayı Arzu Savaş Derman kimdir? Arzu Savaş Derman kaç yaşında, nereli?

DEM Parti Kars Belediye Eş Başkan adayı Arzu Savaş Derman kimdir? Arzu Savaş Derman kaç yaşında, nereli?
Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan Yumaklı duyurdu

Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatırılacak? Bakan Yumaklı duyurdu
DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kemal Bülbül kimdir? Kemal Bülbül kaç yaşında, nereli?

DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kemal Bülbül kimdir? Kemal Bülbül kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye’deki Epstein yalısı

Türkiye’deki Epstein yalısı
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Kılıçdaroğlu’nun yasaklanan videosu

Kılıçdaroğlu’nun yasaklanan videosu
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak

Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı

Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!

Son Dakika: AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!