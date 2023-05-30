'Elimiz kolumuz bağlandı' diyerek anlattı... Ümit Özdağ'dan 'seçim sonucu' değerlendirmesi: 'Millet İttifakı içindeki belirli müdahaleler...'

Yayınlanma: 30.05.2023 - 12:07

Güncelleme: 30.05.2023 - 12:14

Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 60 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı seçildi.

İkinci tur için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından bir basın açıklaması yaparak son durumu değerlendirdi.

Özdağ, Millet İttifakı'nda yer alan bazı partilerin müdahalesi sonucu ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek konusunda ellerini yavaşlattığını belirtti.

"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANDI"

Zafer Partisi lideri şunları söyledi:

"Millet İttifakı içindeki belirli müdahalelerden dolayı, Zafer Partisi’nin kemal Kılıçdaroğlu’na verebileceği destek konusunda elimiz kolumuz bağlanmıştır. Ancak bu 3 buçuk günlük süre içinde Zafer Partisi elinden geleni yapmıştır."

"OĞAN'IN OYLARI BÜYÜK ORANDA KILIÇDAROĞLU'NA GELDİ"

Özdağ açıklamalarında, sığınmacı meselesine ilişkin Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'nin 'Anadolu Kalesi' projesini kabul ettiğini söyleyerek, AKP'li Numan Kurtulmuş'un ise "Bize destek verin biz hallederiz" yaklaşımında olduğunu belirtti.

Özdağ ayrıca ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oylarının da büyük oranda Kılıçdaroğlu'na gittiğini söyledi.

"BİZ SİZDEN NE İSTEYECEKTİK?"

Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Sonradan bazı iktidar çevrelerinde 'Zafer Partisi bizden bakanlık istedi' şeklinde yorumlar istendi. Biz sizden ne isteyecektik? Yapamadığınız becermeye niyetiniz olmayan bir konuda fayda sağlamak için evet, görev istedik ama sizin böyle bir niyetinizin olmadığı için de mümkün olmadı.

"OĞAN'IN KİŞİSEL TERCİHİ"

* Sinan Oğan'ın kişisel tercihi olmuştur. AKP hükümetini yıkımı enkazı kaldırmak taze bir başlangıç yapmak için Kılıçdaroğlu ile ikinci kez görüştük. Zafer Partisi ve CHP arasında imzalanan protokol ikinci tur öncesinde seçmene umut aşılamıştır. Seçime katılım oranı azalmışken, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı artmıştır. Sayın Sinan Oğan'a giden oyların sayın Kılıçdaroğlu'na gittiğini göstermiştir. Keşke bu çağrılara zamanında yanıt verilseydi. Türkiye çok farklı yerde olabilirdi.

"ERDOĞAN İÇİN BU GALİBİYET PİRUS ZAFERİ"

* AKP'nin ekonomik vizyonları çökmüştür. Arsa konut karşılığında vatandaşlık satmalarına rağmen Türk milleti gelir adaletsizliğine, borç ve işsizliğe teslim edilmiştir. Rant ve faiz lobilerinin gelirleri her geçen gün artmıştır. Seçim sonuçlarının kazananı olan Erdoğan için bu galibiyet Pirus zaferidir. Türkiye modern kapitülasyonlar dönemine girmiştir.

"SİZİ ZAFER PARTİSİ'NE DAVET EDİYORUM"

* Vatanımız her geçen gün biraz daha işgal edilecektir. AKP'nin yarattığı büyük yıkıntıya karşı direneceğiz. Sevgili kardeşlerim moralinizi bozmayın. Artık küresel güçlerin yok sayamayacağı Zafer Partisi var. Türkiye'nin göçmenistan olmaması için sizi Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Sığınmacılara yılda 10 milyon dolar harcanmaması için partimize katılın. Kadınlarımızın, kardeşlerimizin annelerimizin sokakta taciz edilmeden yürümesi için partimize katılın. Zafer Partisi sizin partiniz. Burada 6 ok da 9 ışık da temsil ediliyor.