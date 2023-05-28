2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... Ümit Özdağ'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk paylaşım: 'Erdoğan kazanmıştır ancak...'

Son dakika haberi... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin ilk kez konuştu. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Özdağ, "21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti’nin zaferi için Zafer Partisi’ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı, "Ümitsizliğe yer yok" çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 23:03
Son dakika... Ümit Özdağ'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk paylaşım: 'Erdoğan kazanmıştır ancak...'
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Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu.

ÖZDAĞ'DAN İLK PAYLAŞIM

Yurt genelinde oy sayımı sürerken; ikinci tur için CHP lideri ve cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan da bir paylaşım geldi.

Özdağ, "CHP’den ilk telefon 18 Mayıs’ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs’ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs’ta yapıldı. 24 Mayıs’ta protokol imzalandı. Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"CHP’den ilk telefon 18 Mayıs’ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs’ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs’ta yapıldı. 24 Mayıs’ta protokol imzalandı. Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Artık ne küresel güçlerin ne Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği vardır.

21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti’nin zaferi için Zafer Partisi’ne davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk Milleti’nin Zafer’i ile taçlandıracağız."


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