Elindeki kimlikle haykırdı... Uğur Dündar’dan canlı yayında tarihe geçecek sözler: 'Kimse bizi aptal yerine koymasın!'

Yayınlanma: 19.05.2023 - 09:54

Güncelleme: 19.05.2023 - 11:31

Siyasetin gündeminin tamamen ikinci tur seçimlerine odaklandığı şu günlerde; 'terör', 'sınır güvenliği' ve 'milliyetçilik' üzerinden yürütülen tartışmalar da devam ediyor.

Son olarak usta gazeteci Uğur Dündar, Sözcü TV'de Can Coşkun ile Dört Çarpı Dört programına katıldı. Burada çarpıcı değerlendirmeler yapan Dündar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını göstererek sitem etti.

“TAŞIMAKTAN ONUR DUYDUĞUM KİMLİK KARTI”

Dündar, “Bakın şu kimlik Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, taşımaktan onur duyduğum kimlik kartı. Bu kartı düzmece gayri menkul ekspertizleriyle 40 bin dolara 50 bin dolara karaparacılara ne idiği belirsiz sığınmacılara nereden geldiği belli olamayan uyuşturucu baronları oldukları da düşünülen kişilere Kemal Kılıçdaroğlu vermedi” diye konuştu.

“BACAĞINDA İKİ KURŞUNLA TOPRAĞA GİTTİ”

Kimlik kartında 100 binlerce şehit kanı olduğunu söyleyen Dündar, “Benim de ailemden Balkan Savaşı’nda da Çanakkale Savaşı’nda da şehit düşen yiğit olmuş insanlar var. Benim babam şu kimlik kartının namusu için Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için bacağında iki kurşunla toprağa gitti” dedi.

“ZEKÂMIZLA ALAY ETMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Uğur Dündar sözlerine şöyle devam etti:

“Dolayısıyla kutsal toprakları 40 bin- 50 bin dolara ne idiği belirsiz kişilere pazarlayan Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Bu kimlik kartlarını sadece bir kâğıt gibi dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu değildi. Bunların hesaplarını vermesi gerekenler bugün kalkmışlar hesap soruyorlar. Bizi enayi, balık hafızalı yerine, bizi aptal yerine koymaya hiç kimsenin hakkı yok.

Zekâmızla alay etmelerine izin vermeyeceğiz. Bu topraklar kutsal topraklardır. Bunlar üzerine siyaset yapanların her şeyden önce bunun hesabını vermesi gerekiyor. Bu kimlik kartını nasıl satarsın sen! Bunda Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da şehit olmuş 100 binlerce kahramanın kanı var. Bu herhangi bir kart değil, bu kutsal bir kart.”