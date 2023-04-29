Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar: 'Bize kumpas kuruldu'

Yayınlanma: 29.04.2023 - 13:21

Güncelleme: 29.04.2023 - 13:21

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupası sahibi olarak dünyanın en büyük kulüplerinden olduğunu kanıtladığını ifade eden Dündar, "Şampiyon takımımızın yönetici ve sporcularını yürekten alkışlıyoruz. Futbolda gayet güzel başladığımız sezonda Dünya Kupası arasından sonra her takımın yaşayabileceği bir duraksama ya da iniş dönemine girdik" ifadelerini kullandı.

"BU YAPI FENERBAHÇE'YE KARŞI DİRENÇLİ"

İstanbulspor maçında yanlış hakem kararları olduğunu vurgulayan Dündar, şunları kaydetti:

"Bu duraksamayı fırsat bilen Türk futbolunun kılcal damarlarına kadar nüfus etmiş derin yapı, Adana Demirspor karşılaşmasından bu yana gözle görülen fahiş, inkar edilemeyecek veya spekülasyon olarak nitelendirilemeyecek bir kumpas içine girdi. Bunun son örneğini İstanbulspor maçında bir kere daha gördük. Tamam 2-0 galibiyetten geriye düşmenin özeleştirisi yapılabilir ama hakemin nizami golümüzü saymaması, durduk yerde rakibe penaltı üretmesi ve kendi penaltımızı görmemesi bu derin yapının Fenerbahçe'ye karşı nasıl dirençli bir yapıda olduğunu gösteriyor."

Uğur Dündar'ın açılış konuşmasının ardından yeni divan üyesi olanların isimleri okundu.