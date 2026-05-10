Emek Partisi'nin '3 Fidan'ı anma etkinliğinde 'NATO zirvesine karşı mücadele' çağrısı

EMEP İzmir İl Örgütü ve İzmir Emek Gençliği tarafından Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Merkezi Açık Hava Tiyatrosu’nda Üç Fidan için düzenlenen anma etkinliğine direnişteki işçiler de katıldı.

Anma konserinde EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, direnişteki DIGEL tekstil işçileri ve grevdeki Temel Conta işçilerinin yanı sıra pek çok sendika ve kitle örgütü temsilcileri yer aldı.

EMEP Genel Başkanı Aslan, burada yaptığı konuşmada, “Denizler 6. Filo’yu Dolmabahçe’de denize döktüler. Bugün Türkiye’deki işbirlikçiler ise Amerikan askerlerini, emperyalist güçleri Türkiye’de ağırlamak için yarışıyorlar” dedi.

"NATO'NUN NE OLDUĞUNU HALKA ANLATMAMIZ GEREKİYOR"

NATO Zirvesi'nin temmuz ayında Türkiye'de toplanacağını anımsatan Aslan, bu zirvede yeni savaş ve katliamların planlanacağını söyledi. Aslan, “Türkiye’deki işbirlikçiler, saray rejimi bu zirvenin sorunsuz geçmesi için şimdiden canla başla çalışmaya devam ediyorlar. Yeni havalimanları yapılıyor, yeni yollar yapılıyor. O emperyalist, o barbar haydutları karşılamak için Türkiye’nin işçilerinin ve emekçilerinin alın terinden biriktirilen paraları bu emperyalist barbarlar için harcıyorlar” diye konuştu.

NATO zirvesine karşı mücadele çağrısı yapan Aslan, “Türkiye’de toplanmasını istemiyoruz. Zirveye karşı NATO’nun nasıl bir savaş örgütü olduğunu işçilere, emekçilere, halka anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“EMEKÇİLERİN ALIN TERİNİN SAVAŞA HARCANMASINA KARŞIYIZ”

NATO kararı doğrultusunda silahlanma bütçesinin artırılmasına da tepki gösteren Aslan, “Bu Türkiye işçi emekçilerin alın teridir, emeğidir. Savaşa para harcanmasını istemiyoruz” dedi.

Aslan konuşmasında, DIGEL direnişçileri ile Temel Conta’da grevde olan işçileri de selamladı, tutuklu sendikacılarla ve gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Aslan, 19 aydır devam eden "sürece" ilişkin bir tek somut adım atılmadığını kaydederek, “Kürt halkının barış, eşitlik, demokrasi, eşit koşullarda bir arada yaşama talebine karşı adeta üç maymunu oynuyorlar; görmüyorlar, duymuyorlar, konuşmuyorlar. Bir an önce başta Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ olmak üzere bütün siyasi tutukluları serbest bırakın. Halkın seçtiği belediye başkanlarının, halkın seçtiği meclis üyelerinin, belediye başkan yardımcılarının göreve dönmesini sağlayın bir an önce” dedi.

Mücadeleyi büyütme çağrısı yapan Aslan, “Bu ülkenin devrimcileri, sosyalistleri ve halkları olarak; işçileri, emekçileri olarak bu saray rejimini yıkmadan, bu saray rejimindekileri alaşağı etmeden bize rahat olmayacağını görmemiz gerekir. Mücadelemizi daha fazla büyütmemiz, daha fazla yükseltmemiz gerekiyor” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.