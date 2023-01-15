Selahattin Demirtaş'tan Emek ve Özgürlük İttifakı için seçim şarkısı
Söz ve müziği Selahattin Demirtaş'a ait olan Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçim şarkısı ilk kez Kartal’da düzenlenen mitingde çalındı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) kurduğu Emek ve Özgürlük İttifakı bugün Kartal'da ilk mitingini düzenledi.
Mitinge katılanlara ittifakın seçim şarkısı çalındı.
'Emekçiyiz Biz' şarkısının söz ve müziği ise Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ait.
'Emekçiyiz Biz' şarkısında şu sözler yer alıyor:
"Kına yolladım yaksana
Şu meydana bir baksana
Buradan bir tek oy yok sana
Biz halkız, emekçiyiz biz
Birleştik benzedik nara
Artık kaçacak yer ara
Geliyoruz iktidara
Umuduz, emekçiyiz biz."
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