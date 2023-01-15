Selahattin Demirtaş'tan Emek ve Özgürlük İttifakı için seçim şarkısı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 16:25

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 16:25

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) kurduğu Emek ve Özgürlük İttifakı bugün Kartal'da ilk mitingini düzenledi.

Mitinge katılanlara ittifakın seçim şarkısı çalındı.

'Emekçiyiz Biz' şarkısının söz ve müziği ise Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ait.

'Emekçiyiz Biz' şarkısında şu sözler yer alıyor:

"Kına yolladım yaksana

Şu meydana bir baksana

Buradan bir tek oy yok sana

Biz halkız, emekçiyiz biz

Birleştik benzedik nara

Artık kaçacak yer ara

Geliyoruz iktidara

Umuduz, emekçiyiz biz."