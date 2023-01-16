Emek ve Özgürlük İttifakı ilk mitingini İstanbul’da yaptı

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 04:18

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı “Birlikte Değiştirelim” başlığıyla ilk mitingini dün İstanbul Kartal Meydanı’nda gerçekleştirdi. TÖP Sözcüsü Juliana Gözen mitingdeki konuşmasında, “Seçeneksiz değilsiniz. İttifak burada, bu iktidarı göndereceğiz. Birileri korkuyor yargılanacağı günler gelecek diye, korksunlar. Bizden çaldıkları hayatları geri alacağız. Dibine kadar bataklığa batmış bu iktidarı göndereceğiz” dedi.

EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk de konuşmasında derinleşen yoksulluğa dikkat çekti. Öztürk, “Halkımız fırınlarda ucuza bayat ekmek alabilmek için sıra bekliyor, pazarda çürümüş meyve sebze topluyor. Biz halkın sağlık sorununu çözmek için çok büyük adım atacağız. O büyük hastaneleri kamulaştıracağız. Seni yeneceğiz AKP” diye konuştu.

HDP Eş Genel Pervin Buldan ise “Bugün savaşa, yoksulluğa dur demek için buradayız. Kayyum rejimine dur demek için buradayız. Kadınların, gençlerin özgürlüğü için buradayız. 82 milyon bu havayı hissedecek seçimlerde. İstanbul bir kez daha bu havayı hissedecek. Bizim mücadelemiz İstanbul kadar sağlamdır, İstanbul kadar büyüktür, kararlıdır. Bizim ittifakımız İstanbul kadar güzeldir. İstanbul demek elbetteki Türkiye demek. Bu seçimler, AKP ve MHP’nin fişini çekeceğimiz seçimler olacaktır. Onurlu bir barışın yolunu açacaktır” dedi.

"İŞÇİNİN OYU ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de mitingde bir konuşma yaptı. Akdeniz, “Bu ülkede işçilerin emekçilerin oyları, gençlerin, kadınların, Kürt halkının, eşit yurttaşlık isteyen Alevilerin oyları çantada keklik değil. Eğer inkârcı, yok sayıcı tutumunuzu devam ettirirseniz Emek ve Özgürlük İttifakı kendi adayını da çıkartacak” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da şunları dile getirdi: “Seçimlerle birlikte hayatın her alanında mücadeleyi büyüteceğiz. Bu ittifakı genişleterek geleceğin inşasının merkezi gücü haline getireceğiz. Kazanacağız, mutlaka kazanacağız. Bu güç bu ülkeyi demokrasiye barışa emek ve özgürlüğün olduğu bir geleceğe taşıyacak.”