Ercüment Akdeniz, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yol haritasını anlattı: 'Önceliğimiz tek adamdan kurtulmak'

26 Ağustos 2022 Cuma, 23:59

EHP, EMEP, HDP, SMF, TİP ve TÖP temsilcilerinin önceki gün İstanbul’da yaptığı toplantıda “Emek ve Özgürlük İttifakı”nın kuruluş kararı alındı. Bunun yanı sıra ittifakın yol haritası da belirlendi. İttifakın program ve ilkelerini içerecek olan kapsamlı metin eylül sonunda “halk buluşması”yla kamuoyuna açıklanacak.

Yol haritasını Cumhuriyet’e değerlendiren EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, üçüncü seçenek ihtiyacının sadece seçim, sandık bazlı bir zemin olmadığına dikkat çekerek “İttifaktaki partiler, örgütler olarak metne son noktayı koyduk. Türkiye’nin komşu ülkeler dahil halklarla kardeşlik içinde yaşayacağı bir dış politika. Emperyalizme bağımlılık ilişkilerine son verilmesi. Gerçek anlamda laikliğin tesisi güçlü bir vurguyla yer alacak” diye konuştu.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistemi önerdiğini anımsatan Akdeniz, “Bizler ise halk egemenliğine dikkat çekiyoruz. Halkın yerelden merkeze kadar örgütlendiği, halk meclislerine dayanan ve bunun Meclis’le birleştiği başka bir yönetim biçimi. Bu tam demokratik anayasayı da gerektiriyor. Önceliğimiz tek adam yönetiminden kurtulmak” dedi.