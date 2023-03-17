Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan seçim kararları: İttifakla giriyorlar

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 04:00

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleri Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), HDP, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) yöneticileri, dün HDP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, milletvekilliği seçimlerine Emek ve Özgürlük İttifakı olarak girme kararı alındığı duyuruldu. Açıklamada, “Teknik çalışmalarda HDP başta olmak üzere ittifakın bileşeni olan tüm güçlerin kazanımlarını koruyup geliştirecek yol ve yöntemler esas alınacak” denildi. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili geniş çaplı bir tartışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, “Yürüttüğümüz tartışma neticesinde oluşan ortak tutumumuzu en kısa zamanda bir basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşma kararı aldık” ifadeleri kullanıldı.

‘BİR OY’ PLANI

İttifak olarak seçime girme kararıyla “tek liste tartışmasının boşa düştüğü” belirtilirken, yeterliliğe sahip partilerin kendi ad ve logolarıyla seçime gireceği, teknik ayrıntıların bileşenlerin kendi ilgili kurullarında tartışılacağı kaydedildi. Partiler tarafından bu çalışmaların 2 günde tamamlanması öngörülürken, “Bir tek oyun bile eksilmemesi yaklaşımı esas alındı” değerlendirmesi yapıldı. Yerelde, çeşitli yerlerde işbirliği yapılabileceği, temel ilkenin “birbirini zayıflatan değil güçlendiren işbirliği” olduğu aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı konusunda ise Kılıçdaroğlu’nun bileşenlerle görüşme trafiği yürüttüğü, bu görüşmelerin ardından yeniden değerlendirme yapılacağı ve kamuoyuna duyurulacağı aktarıldı.