Yangın söndürme tüplerinde fahiş zam: Bakanlıktan açıklama geldi

Bolu'da Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrası yangın malzemelerine gelen fahiş fiyat artışı sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yangın söndürme tüplerinde fahiş zam: Bakanlıktan açıklama geldi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 18:26

Bolu’da yaşanan yangının ardından gerek işletmeler gerekse de tüketiciler yangın teçhizatlarına olan talebi artırdı. En çok yangın tüpü, duman detektörü ve alarm sistemleri sorulmaya başladı.

Bu durum bazı fırsatçıları da harekete geçirdi. Kartalkaya'daki facia sonrası bir yangın tüpünün 735 liraya çıktığı görüldü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konu hakkında Gazeteci Adem Metan ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sadece yangın tüpü denetimleri değil, yangının olduğu günden itibaren yangın malzemeleri satan iş yerleri ve internet siteleri de denetimimiz altında. Sosyal medyaya yansıyan fiyat artışı konusunu ekiplerimiz ilk andan itibaren takip ediyor.

Vatandaşlarımızın dikkatini çeken fiyat artışlarını bize bildirmelerini önemle rica ediyoruz. Fiyat artışı yapan kurum ve kuruluşlarla ilgili gerekli tüm cezai işlemler uygulanmakta olup, denetimler aralıksız devam etmektedir."


Etiketler: #yangın tüpü #Kartalkaya #Ticaret Bakanlığı

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