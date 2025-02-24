Emekli askeri hakimden Akşener’e sert sözler: ‘En az Erdoğan kadar siz de sorumlusunuz’

Yayınlanma: 24.02.2025 - 19:05

Güncelleme: 24.02.2025 - 19:05

AKP Kongresi'nde, İYİ Parti'den ayrılan Kürşad Zorlu, Ünal Karaman ve Mehmet Salim Ensarioğlu AKP’ye katıldı.

Eski İYİ Partililere rozet takılması üzerine, kongrede bulunan İYİ Parti heyeti salonu terk etti.

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, eski İYİ Parti lideri Meral Akşener’e şöyle seslendi:

“Sayın Meral Akşener,

Bugün AK Partiye geçen ve vatan haini Şeyh Said ile barışmamız lazım diye açıklamalarda bulunan İYİ Parti eski milletvekili Salim Ensarioğlu hakkında aşağıdaki twitti yazarak,

bu kişi ile aynı partide yer almak istemiyorum dediğim için beni İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden almıştınız.

Meral hanım, Sizin gibi siyasi tecrübesi olan birisinden beklenmeyecek bir şekilde, bütün tercihleriniz sayın Erdoğan ve AK Partiye yarıyor. Seçtiğiniz milletvekilleri, birer birer kayıp gidiyorlar.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu karanlık günler için en az sayın Erdoğan kadar siz de sorumlusunuz.”