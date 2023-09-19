Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz uyardı: Bütün büyük uyuşturucu kartelleri Türkiye'ye geldi!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:17

Güncelleme: 19.09.2023 - 12:27

Türkiye'de bulunan kaçak ve sığınmacıların sayısı her geçen gün artıyor. Yanlış göç politikaları sonucunda Türkiye, nüfusuna oranla en yoğun sığınmacı ve mültecinin bulunduğu ülkelerden biri haline geldi. Konuya ilişkin Cumhuriyet TV'de Ömer Can Talu'nun konuğu olan Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz olası tehlikelere karşı uyardı.

Türkiye'ye gelen göçün üzerinde çalışılmış ve planlanmış bir süreç olduğunu öne süren Fatih Eryılmaz, "Soğuk Savaş döneminde Türkiye ABD'nin müttefiki olarak batı güvenlik şemsiyesi altındaydı. Batının güvenlik sınırları Kars'tan Hakkari'ye Suriye sınırımızdan Irak'tan gidiyordu, Türk Ordusu'nun konuşlanması da buna göreydi. Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra batı aklının Türkiye üzerinde yeni planları olduğu belli. Yaşadığımız son 20-25 yıllık süreç bu planın parçasıdır. Batı daha kolay yönetilebilecek ve entegre olabilecek bir Türkiye istiyor" diye konuştu.

"300 BİNE YAKIN ASKERİ EĞİTİM ALMIŞ KİŞİ..."

"Afgan göçü Taliban'ın Afganistan'a tamamen hakim olup Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi ile başladı" diyen Eryılmaz şöyle devam etti:

"Elde bir ordu kaldı. Bu ordu ABD'nin Taliban'a karşı oluşturduğu ordudur. 300 bine yakın askeri eğitim almış kişi Türkiye'ye gönderildi. Bu ordu köken olarak Peştun'dur. Peştunlar İrani bir halktır. Bu kişiler neden sınırındaki İran'a gitmiyor da Türkiye'ye geliyor. Tamamı genç erkeklerden oluşan bir kalabalık grup. Çoğu sırt çantası bile olmadan geliyor. Afganları sokaklarda Suriyeliler kadar göremiyoruz. Bu kişiler Türkiye'ye geldikten sonra nerede kalıyor, ne yiyor ve içiyor? Amerika'nın bu kişilere maaş ödemeye devam ettiği çok açık."

"BAŞKASI TARAFINDAN KURULABİLECEK BİR BOMBA"

Türkiye demografisinin yavaş yavaş yok edildiğini söyleyen Eryılmaz, "Sınırımızın güneyinde PKK-PYD'den oluşan bir ordunun Amerika tarafından kurulduğu sır değil. Amerika'nın bu yapıya ileri teknoloji silah yardımı yaptığı da biliniyor. Buraya tatile gelmiyorlar. Amerika'da göçün stratejik bir savaş aracı olarak kullanılabileceğine dair çok fazla akademik plan var. İçimizde bir başkası tarafından kurulabilecek bir bomba taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ELLERİNDE POŞETLERLE UYUŞTURUCU GETİRİYORLAR"

Afganistan'da uyuşturucu üretiminin yoğunluğuna dikkat çeken Eryılmaz sözlerine şu ifadelerle son verdi:

"Bu konuyla ilgili muhalefetin de bakış açısı çok doğru değil. Türk milletinin refahını düşünmek yerine dışarı ile yapılan anlaşmalara önem veriliyor. Avrupa'nın bütün büyük uyuşturucu kartelleri hemen hemen Türkiye'ye geldi. Hatta bazılarını Türkiye iade edemiyor çünkü vatandaşlık almış. Afganlar ellerinde poşetlerle Türkiye'ye uyuşturucu sokuyor."