Aydın’da 65 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'da iki farklı operasyonda sahil güvenlik ekipleri tarafından 65 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:25
Aydın’da 65 kaçak göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından lastik bot durdurularak 27 kaçak göçmen yakalandı.

Bir başka operasyonda ise lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 38 kaçak göçmen yakalandı.

Her iki operasyonda yakalanan toplam 65 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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