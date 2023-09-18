Aydın’da 65 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:25

Güncelleme: 18.09.2023 - 09:26

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından lastik bot durdurularak 27 kaçak göçmen yakalandı.

Bir başka operasyonda ise lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 38 kaçak göçmen yakalandı.

Her iki operasyonda yakalanan toplam 65 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.