Aydın’da 65 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'da iki farklı operasyonda sahil güvenlik ekipleri tarafından 65 kaçak göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından lastik bot durdurularak 27 kaçak göçmen yakalandı.
Bir başka operasyonda ise lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 38 kaçak göçmen yakalandı.
Her iki operasyonda yakalanan toplam 65 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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