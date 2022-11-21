Emekli komutanlar Pençe Kılıç Harekâtı'nı Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Hazırlık taarruzudur'

21 Kasım 2022 Pazartesi, 02:00

Uzmanlar, TSK’nin önceki gece Suriye’ye ve Irak’ın kuzeyine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Harekâtı’nı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Atabay, terör örgütünün bölgede adeta yerleşik düzene geçtiğine dikkat çekerek, TSK’nin, bu harekâtta, teröristlerin en yoğun olarak kullandığı bölgeleri hedef olarak belirleyip bombaladığını belirtti.

‘HEDEFLER ANBEAN YENİLENİR’

Atabay, TSK’nin hedeflerini 24 veya 48 saatte bir yenilediğini anımsatarak “Atılan hedefler mutlaka doludur. Harekât çok geniş bir alana yapıldı. 200 kilometreye yakın derinlikte hedefler var” diye konuştu.

(Ünal Atabay)

“Hava Kuvvetleriyle aynı anda bu kadar geniş cephede bir operasyon yapılmamıştı” sözlerini söyleyen Atabay, “Dünyaya ve bölge ülkelerine de verilen önemli bir mesaj niteliğinde” dedi.

‘HAZIRLIK TAARRUZUDUR’

Harekâtın, TSK’nin ciddi bir mesajı olduğunu ifade eden Er, “Bu da bölgede PKK’yı destekleyen ABD’ye, Suriye rejimini destekleyen Rusya’ya, koolisyon güçlerini arkasındaki devletlere ‘Hava Kuvvetleri aynı anda bu kadar geniş bir alanda harekât yapabilme olanak ve yeteneğine sahiptir, buyurun sorunu olan varsa buradayız’ mesajıdır. Teknik olarak da zor bir harekât başarılmıştır. Eğer bu, siyasi direktif kapsamında yapılan bir harekâtsa, ardından gelecek bir kara harekâtının hazırlık taarruzudur” diye konuştu.

(Ali Er)

‘BAKAN KOMUTAN DEĞİLDİR’

Görüntülerde, harekâtın planlaması ve icrasında ana figürün MSB ve Akar’ın gösterilmesini de eleştiren Er, şu değerlendirmede bulundu:

“Akar’ın anayasanın 117. maddesine rağmen hâlâ TSK’nin komutanı olarak faaliyet göstermesi, siyasilerce çok iyi incelenmesi gerekiyor. Milli Savunma Bakanı, komutan değildir. Başkanlık sisteminde direktifi veren başkandır, milli savunma bakanı onun uygulayıcısıdır. Şu an fiilen milli savunma bakanı, Genelkurmay başkanlığı görevini kendi uhdesinde tutuyor.”