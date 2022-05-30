TKH'den sarıklı cübbeli yürüyüşe: 'Amaç ve hedefleri bellidir, bu duruma alışmayacağız'

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:13

Arnavutköy’de İsmailağa cemaati ile bağlantılı vakıf tarafından hafızlığını tamamlayan 393 kişinin "icazet" töreni öncesinde cüppe ve sarıklarıyla birlikte "teşrik tekbiri" eşliğinde yürüyüş düzenlediği anların görüntüleri büyük tartışma konusu oldu.

Laikliğe karşı gövde gösterisi olarak nitelenen görüntüler üzerine komünistlerden bir açıklama geldi. Türkiye Komünist Hareketi tarafından yapılan "Korkmayacağız, sinmeyeceğiz, alışmayacağız. Laikliği kazanacağız!" başlıklı açıklamada "Gerici iktidara karşı çıkanlara polis şiddetinin reva görüldüğü, ülkemizde festivallerin ve konserlerin yasaklandığı bir dönemde hafızların sokaklarda yaptığı yürüyüş aydınlanma ve laiklik mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermiştir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Geçtiğimiz gün İstanbul Arnavutköy’de hafızlık töreni öncesinde sokaklarda tekbir getirilerek yapılan yürüyüş AKP iktidarının ülkemizi getirdiği yerin görülmesi açısından ibretliktir.

Ülkemizdeki laik damarı yenemeyen ve kendi iktidarını korumak için her geçen gün daha fazla din siyasetine sarılan AKP, koalisyon kurduğu tarikatlar ve dinsel törenler üzerinden çıkış arıyor.

Gerici iktidara karşı çıkanlara polis şiddetinin reva görüldüğü, ülkemizde festivallerin ve konserlerin yasaklandığı bir dönemde hafızların sokaklarda yaptığı yürüyüş aydınlanma ve laiklik mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermiştir.

Hafızlık törenine geçmişte Atatürk’e lanet okuyan ve Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğundaki Reisül-Kurra vekili olduğu bilinen Mustafa Demirkan’ın ve İstanbul Müftüsü’nün birlikte katılması, din ve devlet işlerinin birbirine nasıl alet edildiğinin alenileşmesidir. Bu duruma alışmayacağız!

Laikliğin ayaklar altına alanlar şimdi de “Türkiye’de laiklik sorunu yok” diyerek işi sulandırmaya çalışıyorlar. Amaç ve hedefleri bellidir: Tarikatlara, cemaatlere, dinsel örgütlenmelere daha fazla alan açmak! Dün FETÖ vardı, bugün ise açık açık şeriat isteyenler türedi. Daha fazla dinselleşme ile özgürlüklerin artacağı söylemi büyük bir yalandan ibarettir. Bu yalana kanmayacağız.

Korkmayacağız, sinmeyeceğiz, laikliği kazanacağız!"