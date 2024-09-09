Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'yı hedef alan FETÖ firarileri yargılanıyor: Savcı üst sınırdan ceza istedi

Yayınlanma: 09.09.2024 - 12:49

Güncelleme: 09.09.2024 - 12:50

Mavi Vatan'ın geliştiricisi ve Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezinin kurucusu olan emekli Tümamiral ve akademisyen Doç. Dr. Cihat Yaycı, firari FETÖ üyelerinin hedefinde. Yaycı'nın, avukatı Candaş Gürol aracılığıyla savcılığa başvurması üzerine şüpheliler hakkında iddianameler hazırlanarak farklı mahkemelerde davalar açıldı.

FİRARİ ESKİ YARBAY'A 4 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ terör örgütü firarisi olduğu iddia edilen eski Yarbay Ethem Gürbaş hakkında İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından 9 ay 15 günden 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Avukat Dr. Candaş Gürol (solda), Cihat Yaycı (sağda).



"BAŞKASININ HEDEFİNDEYMİŞ GİBİ GÖSTERİYOR"

Sanık Ethem Gürbaş'ın bugün İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya şikayetçi Cihat Yaycı, avukatı Candaş Gürol ile birlikte katıldı. Yaycı, beyanında sanık Gürbaş'ın eski denizci olduğunu, şu anda ABD'de firari olarak yaşadığını ve sosyal medya hesabından kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Cihat Yaycı, "Sanık, örgütün yapısı gereği öldürülme konusunda hedef saptırmalı paylaşımda bulunmuştur. Şöyle ki; örgüt kendi listesindeki kişiyi, bu şekildeki paylaşımlarla sanki başkasının hedefindeymiş gibi gösterir, esasen kendi hedefindedir" ifadeleri kullandı.

Avukat Candaş Gürol, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri ve bu örgütle iltisaklı kişi ve hesaplar organize şekilde hakaret ve tehdit mesajları yayınlıyorlar. Hukuken başvurulabilecek tüm tedbirlere başvurmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

SAVCI ÜST SINIRDAN CEZALANDIRMA İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, firari sanık Ethem Gürbaş'ın, herkesin göreceği şekilde yaptığı paylaşımında müşteki Cihat Yaycı'nın fotoğrafını paylaşarak, "Şuna sahip çıkın dedik. Hiç mi seveni kalmadı etrafında... Öldürtecek kendini..." şeklindeki ifadelerle hakaret ve tehdit suçlarını işlediğinin anlaşıldığını belirterek, Gürbaş'ın 9 ay 15 günden 4 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti.

Mahkeme, kararın açıklanması için firari olan Ethem Gürbaş hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

İKİ KİŞİYE DAHA DAVA

Öte yandan sosyal medya hesapları üzerinden Cihat Yaycı'yı hedef alan ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan FETÖ'nün firari medya imamlarından olduğu öne sürülen Adem Yavuz Arslan hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde, "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis, eylül ayında 'kamu görevlilerine hakaret ve iftira' suçlarından tutuklanarak başka bir soruşturma kapsamında hakkında FETÖ terör örgütü üyeliğinden iddianame düzenlenen avukat Dilek Ekmekçi hakkında ise İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.