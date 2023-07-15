Emeklilere ek zam için yeni kulis! Erdoğan ve Mehmet Şimşek Ocak ayını hedefledi

Yayınlanma: 15.07.2023 - 19:01

Güncelleme: 15.07.2023 - 19:01

Emekli maaş zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi. Alınan karar sonrası en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 TL alan emekliler yüzde 25 artıştan yararlanamayacağı bildirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından "Emekli maaşına ek zam gelecek mi?" sorusu ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Konuya ilişkin kulis bilgilerini aktaran Saadet Partisi Grup Başkanvekili Avukat Bülent Kaya, ek zam için ocak ayını işaret etti.

Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kaya şunları söyledi:

"Mart 2024'te yerel seçim var. Ocak ayında, enflasyonun üzerinde bir emekli maaşı artışıyla 'Ey yemekler gördünüz mü biz sizin için sıkıntılarınızı gördük ve buna çözüm bulduk' diyerek ek zam yapabilirler. 2024'deki seçimlerde seçim malzemesi yapmak için Ocak ayında yapabilirler. Onun için ben buradan emekli büyüklerimize sesleniyorum, bakın bu iktidar sizi bir vatandaş olarak görmüyor sizi bir oy makinesinin bir aparatı olarak görüyor."