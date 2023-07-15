SGK Uzmanı Nergis Şimşek Cumhuriyet TV'de açıkladı: '5.5 milyon emeklinin maaşına zam yapılmadı'

Yayınlanma: 15.07.2023 - 16:29

Güncelleme: 15.07.2023 - 16:29

Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.

MHP AKP İLE HAREKET ETMEDİ

Emekli zammı Plan Bütçe Komisyonu’nda yasalaşmadan önce MHP Lideri Devlet Bahçeli, 11 Temmuz’da düzenlenen MHP grup toplantısında emekli maaşlarına ilişkin, “Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır” demişti. MHP Genel Başkanı, emekli maaşlarına seyyanen zam çağrısında bulunarak, “8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Lideri Bahçeli, Erdoğan’ı ziyaret ederek yüzde 25’lik zam dışında seyyanen zam istemesi sonrası CHP yüzde 34, SP ise 8 bin 77 TL seyyanen zam önergesi verdi. İki önerge de AKP oylarıyla reddedilirken MHP’li vekiller AKP’yle birlikte hareket etmedi.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI EMEKLİLERİ ÜMİTLENDİRDİ"

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV’de açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı ve SGK Uzmanı Nergis Şimşek, “Emeklilerin maaş zammı TÜİK’in enflasyon verilerine bakılarak belirlendi. Ancak TÜİK’in açıkladığı veriler emeklilerin geçim zorluğuna bakıldığı zaman gerçeği yansıtmıyor. Örneğin ENAG verilerin ile TÜİK verilerin arasında büyük bir fark var. Bu dönemde ilk defa çalışan devlet memurları ile emekli devlet memurları ayrımı yapıldı. Sadece aktif çalışan memurların maaşı 22 bin liraya yükseltildi. Teklif Meclis’te görüşülürken, sayın Devlet Bahçeli tarafından seyyanen zammın tüm emeklilere yansıtılması yönünde bir istek belirtti. Bunun hemen ardından sayın Bahçeli’nin Erdoğan ile görüşmesi emeklileri ümitlendirdi. Ancak görüşmelerin sonucunda beklentiye karşılık bir sonuç çıkmadı” ifadelerini kullandı.

"5,5 MİLYON EMEKLİNİN MAAŞINA ZAM YAPILMADI!"

Yaklaşık 5 buçuk milyon emeklinin maaşına hiç zam yapılmadığına vurgu yapan Şimşek, “Nisan ayı itibarıyla 7 bin 500’e yükseltilen alt sınır aylıkları da tartışılıyor. Aslında alt sınır aylığı sosyal güvenlik sistemi açısından çok istenen bir durum değildir çünkü prim karşılığı yapılan bir ödeme değildir. Devletin emekli aylıklarını asgari geçim tutarı altında bırakmamak için belirlediği miktarlardır ama bu dönemde sistemi bozucu niteliğe kavuşturuldu. Türkiye’de SSK ve BAĞKUR emekli aylıkları bu miktarın çok altındaydı. Ancak daha az gün prim ödeyerek emekli olan ile daha fazla gün prim ödeyerek emekli olan bu alt sınır ile aynı maaşı almaya başladı. Ayrıca alt sınır aylığına zam yapıldığında 7 bin 500 liradan daha yüksek maaş alanlara hiçbir zam yapılmadı. Kişilerin gerçek aylığı 7 bin 500 lira değil bu yüzden 7 bin 500 lira üzerinden zam almadılar. Son zamdan önce sistemde 9 milyon emeklinin gerçek aylığı 7 bin 500 liranın altındaydı. Son yapılan zamla bu sayının 5 buçuk milyona düştüğü söyleniyor. Bu durumda 5 buçuk milyon emekliye aslında hiç zam yapılmamış oldu. Bankaya giden emekli, maaşına zam geldiğini zannediyor hayalkırıklığı yaşıyor” dedi.

EMEKLİLER AKP DÖNEMİNDE FAKİRLEŞTİ!

Emekli aylıklarının 2000 yılından bu yana giderek azaldığını ifade eden Şimşek açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:

“Sosyal güvenlik sisteminde yaşanan aylık hesaplama sistemleri sorunlu. Aylık hesaplama sistemleri sürekli değişiyor ve her yeni sistem yeni bir emekli grubu oluşturuyor. Örneğin SSK’lılar için 2000 yılına kadar gösterge sistemi uygulanıyordu. Kendi içinde mantıklı bir aylık hesaplama sistemi. 2000 yılında değiştirildi, 2008 ekim ayında değiştirildi. Bugün EYT kapsamında emekli olacak bir yurttaşın emekli aylığı hesaplanırken bu üç değişikliğin de uygulandığı karma sisteme göre hesaplanıyor çünkü hizmetleri 2000 öncesi başladı. Tabi bu aylık hesaplama sistemleri boşuna getirilmiyor. Sonradan değişen bu sistemlerin emekli aylık oranını düşürücü etkilere sahip olduğunu görüyoruz. Sistemde 2008 sonrası hesaplanan aylıkların çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu durum alt sınır aylığına yükseltilerek kamufle ediliyor. Mesela 2008 öncesi emekli aylığı bağlanan hiçkimsenin maaşı bugün 7 bin 500 liranın altında kalmadı."