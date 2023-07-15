Emekliye bir darbe de bankadan: İcra takibine girene promosyon yok

Yayınlanma: 15.07.2023 - 14:52

Güncelleme: 15.07.2023 - 14:55

Hükümetin açıkladığı yüzde 25'lik zamla yetinmek zorunda kalan emeklilere bir darbe de kamu bankalarından geldi. Kamu bankalarının, icra takibinde olan emeklilere promosyon yatırmadığı ortaya çıktı.

SGK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR kapsamındaki emeklilere, haklarında başlatılan icra takibi gerekçe gösterilerek maaşlarının yattığı kamu bankaları tarafından promosyon ödemesi yapılmadığı belirtildi.

BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin’in aktardığına göre, Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle yaşamlarını sürdürmekte zorlanan çok sayıda emekli, mağduriyetini Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşıdı. Mağdurların başvurularını inceleyen KDK, “sosyal adaletin tesisi” vurgusu ile emsal bir karar aldı.

KDK’ye yapılan başvurularda, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın icra takibine dayalı borcu olan emeklilere banka maaş promosyonu ödememesinin hukuka aykırı olduğu kaydedildi. Kamu Başdenetçisi’nden, kamu bankalarına uyarı ve tavsiye niteliği taşıyacak bir karar alması talep edildi.

BANKALARDAN GÖRÜŞ İSTENİLDİ

Başvuruyu değerlendiren KDK, üç kamu bankasından görüş istedi. Ziraat Bankası, bankalar ve müşterileri arasındaki ilişkinin özel hukuk hükümlerine tabi olmasını gerekçe göstererek, Kamu Başdenetçisi’nin talep ettiği belgeleri paylaşamayacağını bildirdi. Halk Bankası’nın KDK’ye gönderdiği yanıtta da “Sorunun çözümünün özel hukuk ilişkisi kapsamında ele alınması gerektiği” savunuldu.

Vakıflar Bankası ise promosyon tutarının maaş ve maaş eklentisi olarak kabul edilemeyeceğini savundu. Banka yönetimi, icra takibindeki emeklilere promosyon yatırılmamasında kanuna aykırı bir yön bulunmadığı görüşünü savundu.

“SOSYAL ADALET” VURGUSU

Konunu taraflarının konuya yönelik görüşlerinin ardından Kamu Başdenetçisi, başvuruya yönelik nihai kararını verdi. Kararda, sosyal adaletin tesis edilmesi ve “sosyal Devlet İlkesi” açısından tüm emeklilere anlaşmalı bankalar tarafından promosyon ödenmesi gerektiği vurgulandı. Kamu Başdenetçisi, bankalar ile yapacağı protokollerde sosyal adaleti göz önüne alması yönünde Sosyal Güvenlik Kurumu’na tavsiyede bulunulmasına hükmetti.