'Emekliye ikramiye' fikri Erdoğan’ı küplere bindirdi

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 21:12

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 21:12

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilere İftar Programı’nda konuştu. Erdoğan, Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun emekliye vaatlerinden rahatsız oldu.

Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret tutarı kadar ikramiye vaadini hedef alan Erdoğan, “Bu kişi ülkenin yönetimine geçerse, sözünü ettiği o ikramiye maaşlar artışlarını yapar mı bilmiyorum ama kesin olan, devlet bütçesinden maaş alan hiç kimse hesabına o parayı yatıp yatmayacağını bilemeyecektir.” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Emeklilere bayramlarda asgari ücret tutarı kadar ikramiye verileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Devlet emeklileri yıllardır yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum etti. Yıllarca bu ülkeye çalışmış insanlarımız ekonomik baskıyla evlere kapatıldı. Geçmişte emekliler ikramiyeleriyle ev alırlardı. Şimdi bırakın ev almayı, ev kirasına bile para yetmiyor. Emekli torununu görünce içi burkuluyor. Niye? Cebine konulacak parası yok diye.

Hatırlayacaksınız sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim. Yıl 2015'ti, bayramlarda iki ikramiye demiştim. Ancak yapılan bizim dediğimizin çok altında kaldı. Artık sizlerin taleplerini değil, iktidara gelince yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım.

"BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIK 8 BİN 500 TL"

Emekli kardeşlerim, hakkınız olanı alacaksınız. Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyeleri asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır. Şu andan itibaren diyorum çünkü Ramazan Bayramı da dahildir. İktidara geldikten sonra Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ek olarak bu Ramazan Bayramı'nda oluşan 6 bin 500 liralık fark da hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda tek seferde 15 bin lira yatacak.

"GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPACAĞIZ"

Evet geriye dönük ödeme yapacağım. Şimdi bağıracaklar, para yok diyecekler. Para var emekli kardeşim. Beşli çetelere, beslemelere para var. Ben o paraları hukuk yoluyla alıp senin cebine koyacağım.

"SANA SÖZ..."

Öyle sadece torunlardan konuşmanız içime sinmez. Hayatı da yaşayın istiyorum. Yapacağımız düzenlemeyle emekli ikramiyeleri asgari ücretin altına düşmeyecek. Sana söz emekli kardeşim o baharı sana getireceğim."