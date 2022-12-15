EMEP ve SOL Parti'den Ekrem İmamoğlu'na destek

15 Aralık 2022 Perşembe, 15:15

Emek Partisi (EMEP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "YSK üyelerine hakaret ettiği" suçlamasıyla verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin açıklamada bulundu.

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası haksız, hukuki bakımdan dayanaksız siyasi bir karardır. İstanbul halkının seçim iradesini tanımamaktır. Kazanılmış seçim sonuçlarını, ülkenin en büyük kenti İstanbul’da ikinci defa yok saymaktır. Siyasal iktidar, muhalifler üzerindeki siyasi yasaklarda sınır tanımazlığını bir kez daha göstermiştir" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şöyle denildi:

"ERDOĞAN-AKP İKTİDARI ÇIKIŞ YOLU ARAMAKTADIR..."

"Daha önce CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Umut Yeğin, HDP Eş Başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanlarına uygulanan siyasi yasakların yeni hedefi Ekrem İmamoğlu olmuştur.

Saldırıların bunlarla sınırlı olmadığı, birçok belediyeyi, muhalif parti ve sendikaları, bütün demokrasi ve halk güçlerini hedef aldığı açıktır. Halkın işçilerin, emekçilerin, halkın gücüyle durdurulamazsa, daha da yaygınlaşarak devam edeceği açıktır. HDP’nin kapatılma dosyasının Demokles’in Kılıcı gibi elde tutulduğu da bilinmektedir.

"AKP İKTİDARI KENDİNE ÇIKIŞ YOLU ARAMAKTADIR"



Seçim ve sandık güvenliği tehdit altındadır. Bu kararla daha önce Kürt kentlerinde uygulanan ve halkın iradesini yok sayan antidemokratik “kayyum” uygulamaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kadar genişletilmiş bulunmaktadır. İstanbul halkının iradesine vurulan bu darbenin bir amacı da tek adam yönetiminin belediye olanaklarını ele geçirmesi ve Cumhur İttifakı için kullanmasıdır. İşçi, emekçilerin ve halkın yaşadığı ağır yaşam koşulları ve derinleşen yoksulluk nedeniyle güç kaybı yaşayan Erdoğan-AKP iktidarı; baskılar, yasaklar, provokasyon ve gerilim politikası ile kendisine bir çıkış yolu aramaktadır."

SOL PARTİ: 'SARAÇHANE'DE OLACAĞIZ'

SOL Parti ise İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararı ardından halk iradesine sahip çıkmak için bugün Saraçhane’de gerçekleştirilecek buluşmaya katılacaklarını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, “Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet ve siyaset yasağı kararı açık şekilde saray darbesidir. İstanbul Halkının İradesini Çalmaya Çalışan Saray Rejimini Bu Memleketten Silip Atacağız! Halk iradesine sahip çıkmak için bugün saat 16.00’da Saraçhane ‘de olacağız!" dendi.