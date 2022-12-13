SOL Parti'nin protestosu Hiranur Vakfı'nı rahatsız etti: Geri adım atmayacağız
SOL Parti, çocuk istismarı skandalıyla gündemde olan Hiranur Vakfı'nı kuruluşun Ankara'daki şubesi önünde protesto etmişti. SOL Parti'nin açıklamasına göre vakıf yöneticileri, gece yarısı partiyi aradı ve protesto üzerine şikâyetçi olacaklarını söyledi.
SOL Parti, geçen günlerde İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nda yaşandığı iddia edilen çocuk istismarı skandalını Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Hiranur Vakfı önünde protesto etmişti.
SOL Parti'nin açıklamasına göre, protestodan sonra Hiranur Vakfı, parti yöneticilerini arayarak şikâyetçi olacaklarını söyledi.
SOL Parti'nin "Karanlığınızın Üzerine Üzerine Yürümeye Devam Edeceğiz" başlıklı açıklamasında şunlara yer verildi:
"Tacizden, istismardan rahatsızlık duymayan Hira-Nur Ankara Keçiören’de dernek binaları önündeki açıklamamızdan rahatsız olmuş. Gecenin bir yarısı Parti yöneticilerimizi arayarak şikayetçi olacaklarını söyleyen ve bu aramalarına devam eden Hira Nur’cular ve din bezirganı yobazlar bilsin ki bir adım geri atmayacağız, karanlığınızın üzerine üzerine yürümeye devam edeceğiz.
Kendilerini Hiranur Vakıf’tan ayrı bir dernek olarak savunmaya çalışanların madalyonun iki yüzü olduğunu biliyoruz. Her şeyden önce aynı karanlık zihniyetin parçaları olan tüm bu vakıf-dernek altında örgütlendirilmiş tarikatlara karşı günlerdir sokaklarda sürdürdüğümüz mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz."
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