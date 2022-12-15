İmamoğlu'nun İstanbullulara çağrısının ardından CHP'den yeni açıklama: "'Türkiye 'tek adam'dan büyüktür!' demek için..."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün (15 Aralık) altı siyasi parti genel başkanının saat 16.00’da Saraçhane’de olacağını duyurmasının ardından CHP yeni bir paylaşımda bulundu. CHP'nin resmi Twitter hesabından Saraçhane çağrısı yapılırken paylaşımda, "'Türkiye 'tek adam'dan büyüktür!'" ifadesi yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada dün karar çıktı.
Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.
CHP, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısını alıntılayarak, "'Türkiye 'tek adam'dan büyüktür!' demek için, 16 milyon yurttaşımızın iradesine kurulan kumpasa karşı bugün saat 16.00'da Saraçhane'de buluşuyoruz" dedi.
"Türkiye 'tek adam'dan büyüktür!" demek için, 16 milyon yurttaşımızın iradesine kurulan kumpasa karşı bugün saat 16.00'da Saraçhane'de buluşuyoruz... https://t.co/ElRpbAoGEq— CHP ???? (@herkesicinCHP) December 15, 2022
İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE ÇAĞRISI
İmamoğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bugün altı siyasi parti genel başkanının saat 16.00’da Saraçhane’de olacağını duyurmuştu.
İmamoğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaşmıştı:
“Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal’la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum.”
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