İktidar Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırıyı 'amasız' kınayamıyor.... Mustafa Varank'tan tepki çeken sözler: 'Siyasette şiddet olmaz ama siz de ikiyüzlülüğü bırakın'

Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:00

Güncelleme: 09.05.2023 - 09:42

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlendi. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken saldırıya ilişkin gözaltına alınan 15 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

VARANK DA 'AMASIZ' KINAYAMADI

Son olarak AKP'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı ve aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmaları kapsamında, Orhaneli ilçesinde yurttaşlarla buluştu.

Varank, burada yaptığı konuşmada iktidardaki diğer isimler gibi İmamoğlu'nu suçladı ve muhalafeti hedef aldı.

Bakan Varank şöyle konuştu:

"Bakınız, dün Bursa'da Kent Meydanı’nda HDP'nin mitinginden çıkan bazı kimseler bizim oradaki standımıza sopalarla saldırmaya kalktı. Sinan Oğan'ın seçim otobüsüne dün bir saldırı oldu. İşte Erzurum'da bir olay yaşandı. Bunlar siyasette olmaması gereken işler. Siyasette şiddetin yeri olmaz. Biz şiddete karşıyız. Ama biz ikiyüzlülüğe de karşıyız. Bakınız, şimdi seçim otobüsleri taşlanıyor diye konuşanlar, 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın otobüsü Hopa'da taşlanırken ağızlarını açtılar mı? Bir geçmiş olsun dediler mi? Demediler. O Kılıçdaroğlu var ya, ne dedi biliyor musunuz? ‘Rüzgar eken, fırtına biçer’ dedi. Şimdi o cümleleri kuranlar, ‘Siyasette şiddetle ilgili neden sesinizi daha çok yükseltmiyorsunuz?’ diyorlar."

"SİYASETTE ŞİDDET OLMAZ AMA..."

Varank şöyle konuştu:

"İşte ben yükseltiyorum. Biz şiddete karşıyız. Siyasette şiddet olmaz ama siz de ikiyüzlülüğü bırakın. Bakın burada diğer partilerin il başkanları var. Dün bizim standımıza saldırı oldu. CHP'nin il başkanı arayıp bir geçmiş olsun dedi mi? İYİ Parti'nin il başkanı arayıp bir geçmiş olsun dedi mi? DEVA’nın ki dedi mi, koalisyonunkiler dedi mi? Hiçbiri bize geçmiş olsun demiyor. Onun için bu ikiyüzlülüğü de bırakmaları lazım. Eğer şiddete karşıysak toptan karşı olmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın otobüsü taşlanınca, ‘Böyle iş olmaz’ demeniz lazım. Ama siz bunları demeseniz de biz her zaman doğrusunu yaptık. Tekrar söylüyoruz. Siyasette şiddet olmaz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kime yapılıyorsa karşıyız, kim yapıyorsa karşıyız. Ama biz işte bunlara fırsat bırakmayacağız. Provokasyonlara fırsat bırakmayacağız. Ve Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bayramımızı hep birlikte yaşayacağız."