Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Akşener ve Yavaş Adana'da milletle buluşuyor
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Adana mitinginde yurttaşlarla bir araya geldi.
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