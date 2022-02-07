Emine Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, kendisinin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 karantina sürecine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz" dedi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşımla kendisinin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı.
Erdoğan, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor" dedi.
"İSTİRAHATİMİZ SÜRDÜRÜYORUZ"
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.
İşte Emine Erdoğan'ın paylaşımı:
Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 7, 2022
Varlığınızı bilmek bize güç veriyor.
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