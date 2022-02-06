Koronavirüse yakalanan Erdoğan son sağlık durumunu açıkladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi tarafından Kahramanmaraş'ta organize edilen gençlik buluşmasına telefonla bağlanıp, gençlere seslendi. "Ben istirahatlere pek alışık değilim" diyen Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kahramanmaraş Gençlik Kolları tarafından organize edilen gençlik buluşmasına, Mahir Ünal aracılığıyla telefonla bağlanıp, gençlere seslendi.
İstirahate hiç alışık olmadığını belirten Erdoğan, "Ben istirahatlere pek alışık değilim, şimdi böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da kurtulacağız inşallah" dedi.
"BİZİ EVE HAPSETTİLER"
Covid-19 nedeniyle evde istirahat ettiğini ancak bunun hiç alışık olmadığı bir durum olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Malum bu vaka sebebiyle alışmadığımız bir sürecin içindeyiz. Çünkü ben istirahatlere pek alışık değilim, şimdi böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da kurtulacağız inşallah. Doktorlarımız, 'Fazla uzun sürmez. Çünkü bu omicron uzun sürmüyor' diyorlar. Şu anda evde istirahatlıyım, çalışıyoruz. Ve sizlerle bu vesileyle en azından telefon vasıtasıyla da olsa görüşme fırsatını bulduk. Tabii, Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz. 2023'te Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda geçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye genelinde tüm gençlere örnek olacak çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin gerek teşkilat bünyesinde, gerek üniversitelerde ortaöğretimde ortaya koymak suretiyle bir önek teşkil etmesini özellikle sizlerden rica ediyorum."
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