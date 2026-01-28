Emniyet ve MİT'ten 'İran' operasyonu: 'Casus'luk suçlamasıyla tutuklandılar

ABD ve İsrail'den İran'a yönelik saldırı tehditleri her geçen gün büyürken Türkiye'de de İran'a casusluk yaptıkları iddiasıyla bir grup iş insanı gözaltına alınıp tutuklandı.

İktidara yakın Sabah gazetesinin aktardığına göre, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda savunma sanayii şirketi sahipleri Erhan Ergelen ve Taner Özcan, tekstilci Cemal Beyaz, Remzi Beyaz, Alican Koç ve İranlı Ashkan Jalali gözaltına alındı. 6 kişi, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.

Gazetenin haberine göre, "hücre" olarak nitelenen 6 kişinin başında, iddiaya göre İranlı istihbaratçılar Najaf Rostami ve Mahdi Yekeh Dehghan bulunuyordu.

'İNCİRLİK ÜSSÜ' İDDİASI

Habere göre Rostami'nin Van'da yaşayan Alican Koç isimli bir kişiyi, Adana'da ABD İncirlik Hava Üssü'nde fotoğraf ve video çekimi yapacak kişiler bulmakla görevlendirdiği tespit edildi.

Jalali ve Koç'un Ağustos-Eylül 2025'te İran'da "özel" SİHA eğitimlerine katıldığı belirlendiği belirtilen haberde Remzi Beyaz'ın da ifadesinde "muhaliflere yönelik infaz teklifi" aldığını açıkladığı ifade edildi.