Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emniyet ve MİT'ten 'İran' operasyonu: 'Casus'luk suçlamasıyla tutuklandılar

Emniyet ve MİT'ten 'İran' operasyonu: 'Casus'luk suçlamasıyla tutuklandılar

28.01.2026 09:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Emniyet ve MİT'ten 'İran' operasyonu: 'Casus'luk suçlamasıyla tutuklandılar

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında iş insanlarının da olduğu 6 kişi "İran için casusluk yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

ABD ve İsrail'den İran'a yönelik saldırı tehditleri her geçen gün büyürken Türkiye'de de İran'a casusluk yaptıkları iddiasıyla bir grup iş insanı gözaltına alınıp tutuklandı. 

İktidara yakın Sabah gazetesinin aktardığına göre, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda savunma sanayii şirketi sahipleri Erhan Ergelen ve Taner Özcan, tekstilci Cemal Beyaz, Remzi Beyaz, Alican Koç ve İranlı Ashkan Jalali gözaltına alındı. 6 kişi, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.

Gazetenin haberine göre, "hücre" olarak nitelenen 6 kişinin başında, iddiaya göre İranlı istihbaratçılar Najaf Rostami ve Mahdi Yekeh Dehghan bulunuyordu.  

'İNCİRLİK ÜSSÜ' İDDİASI

Habere göre Rostami'nin Van'da yaşayan Alican Koç isimli bir kişiyi, Adana'da ABD İncirlik Hava Üssü'nde fotoğraf ve video çekimi yapacak kişiler bulmakla görevlendirdiği tespit edildi.

Jalali ve Koç'un Ağustos-Eylül 2025'te İran'da "özel" SİHA eğitimlerine katıldığı belirlendiği belirtilen haberde Remzi Beyaz'ın da ifadesinde "muhaliflere yönelik infaz teklifi" aldığını açıkladığı ifade edildi.

İlgili Konular: #casusluk #Milli İstihbarat Teşkilatı

İlgili Haberler

İran gerilimi tırmanıyor: ABD uçak gemisi CENTCOM bölgesine girdi
İran gerilimi tırmanıyor: ABD uçak gemisi CENTCOM bölgesine girdi ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu, İran’ı da kapsayan Ortadoğu bölgesinde CENTCOM’un sorumluluk alanına girdi. Washington, konuşlandırmanın “bölgesel güvenlik ve istikrar” amacı taşıdığını açıkladı.
İran’a saldırı, bölgede deprem niteliğinde değişime yol açar
İran’a saldırı, bölgede deprem niteliğinde değişime yol açar ABD Suriye’yi alelacele düzenledikten sonra, silahlı güçlerini (uçak gemileri başta) İran üzerinde yoğunlaştırıyor.
Trump’tan İran mesajı: Uzlaşma için arıyorlar
Trump’tan İran mesajı: Uzlaşma için arıyorlar ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin anlaşma yapmak için kendisini birçok kez aradığını ve uzlaşıya varmak istediğini belirtti.